Le minute del meeting del 7-8 settembre della Banca Centrale Europea

“Vi sono crescenti segnali di una flessione nell’Eurozona, che potrebbe estendersi fino al 2023. Tuttavia, è stato anche evidenziato che l’economia ha dimostrato una notevole forza nel secondo trimestre del 2022, con un tasso di crescita trimestrale dello 0,8%”. Così nelle minute della Banca Centrale Europea in merito allo scorso meeting dell’istituzione con sede a Francoforte, tenutosi il 7-8 settembre. “Guardando al futuro, è stato evidenziato che le proiezioni degli esperti di settembre non lasciavano presagire una recessione, sebbene si prevedesse un periodo di stagnazione verso la fine dell’anno. Tuttavia, è stato menzionato che una serie di modelli e indicatori suggeriva che l’anno prossimo ci sarebbe stata una recessione. Se dovesse esserci una chiusura completa delle forniture di gas dalla Russia, ciò potrebbe trasformarsi in una vera e propria recessione“, si legge nelle minute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata