

L'avvertimento nella Credit Opinion sul debito sovrano: "I rischi per le forniture di energia dalla Russia e un contesto politico più complesso stanno pesando sulle prospettive di crescita dell'Italia e dinamica del debito"

“La nostra visione del credito dell’Italia tiene in considerazione le grandi dimensioni dell’economia, l’elevata ricchezza delle famiglie, il basso indebitamento del settore privato e la diversificazione economica a fronte di un debole potenziale di crescita e livelli elevati di debito pubblico. Mentre la crescita e l’andamento fiscale hanno prodotto risultati positivi sorprese nel 2021 e all’inizio del 2022, condizioni di finanziamento più restrittive, inflazione elevata,i rischi per le forniture di energia dalla Russia e un contesto politico più complesso stanno pesando sulle prospettive di crescita dell’Italia e dinamica del debito. Il rating dell’Italia riflette anche la nostra ipotesi che i paesi centrali dell’area dell’euro saranno inclini a sostenere l’Italia in caso di necessità, un’opinione che è stata confermato dal recente annuncio del Tpi della Bce”. Lo scrive Mooyd’s nella sua Credit Opinion aggiornata sul debito sovrano italiano.

