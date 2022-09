L'ad Gallo: "Focus su trasformazione digitale rete"

Italgas festeggia 185 anni e rafforza il proprio impegno nel settore dell’efficienza energetica. La società presenta nella sede torinese, in largo regio Parco, ‘Geoside’, nuovo brand della ESCo (Energy service company) del gruppo. “Abbiamo messo insieme – spiega l’amministratore delegato, Paolo Gallo – tre società che operavano su settori abbastanza diversi tra di loro: Toscana Energia Green era concentrata sulla pubblica amministrazione, Seaside sulle società industriali, Ceresa più sulla gestione dei grandi condomini. Unirle vuol dire combinare le competenze e in più ci metteremo quella grande quantità di innovazione e tecnologia che abbiamo portato sulle nostre reti. Il nostro obiettivo è fare efficienza energetica che abbia dentro tanta tecnologia non solo per differenziarci dagli altri ma soprattutto per offrire qualcosa di diverso che permetta davvero di fare quei risparmi in termini di consumo di energia che tutti si aspettano”. A rimarcare la volontà del gruppo, il nuovo nome del brand che si riferisce ai concetti di attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia del Pianeta: ‘side, dalla parte di, accostato al prefisso ‘geo’ che rimanda alla Terra. Con questa mossa la società punta a dare vita a uno dei principali player a livello nazionale, continuando a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici Ue (nel Piano Strategico 2022-2028 sono infatti previsti investimenti per 340 milioni di euro, raddoppiando l’impegno verso il settore).

Italgas nasce nel 1837 proprio nel capoluogo piemontese “24 anni prima dell’Unita d’Italia e da quando è stata fondata ha sempre avuto ruolo di traino nel nostro Paese”, evidenzia la presidente del gruppo, Benedetta Navarra. Dall’illuminazione delle città alla distribuzione del gas a servizio di cittadini e imprese, passando per il ritorno in Borsa nel 2016 e gli investimenti nei settori del digitale, dell’efficienza energetica, dell’acqua, sino alla recente proiezione sul mercato internazionale con l’acquisizione della greca Depa Infrastructure, la società negli anni “si è evoluta profondamente, anticipando i cambiamenti e supportando attivamente lo sviluppo economico e sociale del Paese”, rileva Gallo. Lo scopo “è rendere presente il futuro giocando un ruolo da protagonisti nella transizione energetica in Italia e in Europa grazie a reti digitali, capaci di accogliere e distribuire anche gas rinnovabili come biometano e idrogeno, innovazione tecnologica e un impegno sempre maggiore nell’efficienza energetica. Puntiamo al consolidamento di questo settore, ancora molto frammentato, per dare ulteriore impulso al percorso di decarbonizzazione dell’economia, in linea con i target fissati dall’Unione Europea e nel quadro del REPowerEU”.

Tra gli obiettivi principali del gruppo c’è “la trasformazione digitale che deve aiutare la transizione energetica a diventare reale. Trasformare le nostre reti e renderle digitali è un impegno, lo facciamo perché vogliamo accompagnare la transizione energetica che vedrà nei prossimi anni fluire nelle nostre reti biometano e qualche anno dopo idrogeno verde, avremo un blending di gas diversi, l’unico modo in cui potremo raggiungere obiettivi Ue”. Inoltre, proprio a Torino è in arrivo in corso Regina Margherita un laboratorio all’avanguardia per fare ricerche su nuovi gas e materiali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata