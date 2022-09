Dato in miglioramento dopo il calo dell'1% registrato nel mese precedente

Il volume delle vendite al dettaglio è in crescita dello 0,3% a luglio 2022 sia nell’area euro che in Unione Europea. Su base tendenziale, invece, si registra un calo dello 0,9% nell’eurozona e dello 0,5% in tutta l’Unione Europea. Lo riporta l’Eurostat, l’Ufficio europeo di statistica, nel suo bollettino mensile sul tema.

Su base mensile si tratta di un dato in miglioramento, dato che a giugno 2022 il calo era stato dell’1% sia nell’eurozona che nell’Ue. Per quanto riguarda l’eurozona, si registra nello specifico una crescita dello 0,4% nel settore del carburante per autoveicoli e dello 0,1% per tabacco, alimenti e bevande, mentre un calo dello 0,4% si registra nel settore dei prodotti non alimentari.

Guardando ai singoli stati gli aumenti maggiori sono stati rilevati in Germania (+1,9%), Paesi Bassi (+1,7%), Lussemburgo e Polonia (+1,5% entrambi). Cali più consistenti invece in Austria (-1,8%), Finlandia (-1,7%) e Spagna (-1%). Manca il dato dell’Italia.

