Lo riporta il Financial Times. Per il Fondo Monetario Internazionale serve "una revisione urgente del modo in cui l'Unione gestisce le finanze pubbliche"

Secondo il Fondo monetario internazionale “l’Ue ha bisogno di un nuovo fondo per aiutare a gestire il calo della crescita nei suoi Stati membri e pagare gli investimenti verdi”. Lo riporta il Financial Times. L’Fmi chiede “una revisione urgente del modo in cui l’Unione gestisce le finanze pubbliche in mezzo ai crescenti rischi economici”, avvertendo “che l’attuale quadro economico dell’Ue ha ‘fallito’ nel suo compito fondamentale di contenere i rischi di bilancio. Secondo il Fondo monetario l’Ue ha bisogno di creare una nuova “capacità fiscale” finanziata dall’emissione di debito comune e nuovi flussi di reddito, costruendo sull’esperienza del fondo temporaneo per la ripresa del Covid-19 da 800 miliardi di euro.

“Ciò si aggiungerebbe a un rinnovamento delle regole di bilancio dell’Ue per garantire finanze pubbliche più solide insieme a una migliore flessibilità per affrontare le crisi economiche”, scrive il quotidiano finanziario riportando la posizione del Fmi. “La riforma del quadro fiscale dell’Ue non può aspettare”, ha affermato il Fmi in un documento pubblicato oggi. “Molteplici shock senza precedenti oltre a livelli di debito già elevati complicano la conduzione della politica fiscale. I tassi di interesse sono aumentati e la normalizzazione della politica monetaria continua a ritmo sostenuto”.

“Con l’Ue che si avvia a una potenziale recessione guidata dalla crisi energetica e i tassi di interesse in aumento in un contesto di elevato onere del debito, la riforma della politica fiscale sta rapidamente salendo nell’agenda dell’Ue”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata