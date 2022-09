Così il presidente di Intesa San Paolo al Forum Ambrosetti di Cernobbio

(LaPresse) Le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella rivolte in un messaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio oggi sono “un esempio per tutti”. Così il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Gros-Pietro, interpellato da LaPresse, a margine del Forum a Villa Este. Il riferimento di Mattarella “è un insegnamento generale che sempre caratterizza il nostro Capo dello Stato”, ha aggiunto Gros-Pietro. “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale – aveva rilevato Mattarella nel messaggio inviato al Forum -. È necessaria e urgente una risposta europea all’altezza dei problemi. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi”.

