Il ministro degli Esteri: "Necessario un tetto massimo al prezzo de gas"

“Sicuramente è un buon inizio il tetto sul prezzo del petrolio, ma non basta. Abbiamo bisogno anche del tetto massimo al prezzo del gas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader Di Impegno civico, Luigi Di Maio, arrivando al consolato generale d’Albania a Milano. “Ci sono imprese – ha aggiunto – che stanno per fallire. Noi proponiamo un decreto taglia-bollette, secondo cui lo Stato da qui a dicembre deve pagare l’80% delle bollette alle imprese. Ci sono imprenditori che stanno decidendo in queste ore se chiudere o indebitarsi per poi probabilmente chiudere lo stesso. Per affrontare questo momento noi proponiamo un decreto che consenta alle imprese Di pagare dei prezzi uguali a prima della crisi. È una misura Di emergenza in attesa Di ottenere un tetto massimo” al prezzo del gas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata