Il titolo sprofonda sui mercati, l'accordo vale 44 miliardi di dollari

Il cammino per l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sembra aver imboccato un sentiero più tortuoso. Il ceo di Tesla e SpaceX ha comunicato con un tweet sul social network che l’accordo “è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti”, un annuncio che ha trascinato il valore del titolo a perdere quasi il 20% in pre-mercato. A poco è servito correggere il tiro affermando di restare “impegnato nell’acquisizione”. In contemporanea al crollo di Twitter, prima dell’inizio della seduta sono balzate le azioni di Tesla, che hanno guadagnato quasi il 7%.

L’accordo vale 44 miliardi di dollari ed è stato annunciato lo scorso 25 aprile a 54,2 dollari per azione, lo stesso valore offerto per l’opa che il cda di Twitter aveva in un primo momento cercato di ostacolare, dopo che Musk era entrato con una quota del 9,2% diventando così il primo azionista.

Soltanto una settimana fa alcune fonti avevano fatto sapere a Cnbc che al termine dell’operazione di acquisizione proprio Musk avrebbe assunto il ruolo di ceo, anche se temporaneamente. La Sec, equivalente a stelle e strisce della Consob, aveva poi fatto sapere che erano arrivati impegni per più di 7 miliardi di dollari da una serie di investitori per rafforzare la quota azionaria dell’offerta di acquisto di Musk. Tra i nomi citati erano compresi pezzi grossi della Silicon Valley come il co-fondatore di Oracle Larry Ellison, mentre sono in corso trattative con altre parti tra cui l’ex ceo di Twitter Jack Dorsey, che è il secondo più grande azionista individuale della società dopo Musk.

Per finanziare l’operazione Musk aveva venduto a fine aprile circa 8,5 miliardi di azioni di Tesla, con scambi effettuati a prezzi tra gli 822,68 e i 999,13 dollari per azione.

