Così l'ad di Ita Airway a margine del lancio True Italian Experience

“A giugno sarà definito chi sarà il partner industriale di Ita, ci saranno mesi di consiolidamento finale, ma questo è l’obiettivo su cui stiamo lavorando come ha detto anche il ministro Franco”. Lo ha detto Fabio Lazzerini, ad di Ita Airway, a margine del lancio True Italian Experience. “Non solo sono fiducioso sono iperottimista, noi abbiamo chiuso il 2021 con delle perdite assolutamente in linea con quello che avevamo progettato. Chi critica le perdite di una start up non è mai stato in un’azienda. Chi parte da zero perde soldi. Sono perdite programmate”, ha aggiunto.

