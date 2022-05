La campagna di informazione del Consorzio per fare crescere il mercato estero

Missione b2b in Canada, tra Toronto e Vancouver, per il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP: la trasferta nordamericana rientra nel progetto ‘Cut & Share’. Si tratta di una campagna triennale di informazione e valorizzazione, focalizzata su Stati Uniti e Canada, co-finanziata dalla Comunità Europea, che vede fare squadra, a livello di Consorzi, tra le DOP Prosciutto Toscano e Pecorino Toscano. Tutto ruota intorno a RC – Restaurants Canada Show 2022, a Toronto, uno dei più importanti eventi nordamericani dedicati ai settori del foodservice e dell’ospitalità. I numeri sono importanti: a Toronto oltre 16.000 operatori specializzati, tra cui 3.350 chef, bar manager e bartender, 2.500 consulenti F&B e 3.400 proprietari di locali. Per il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP si tratta della seconda partecipazione a RC Show. Come spiega il Direttore Emore Magni: «È l’evento di riferimento in Canada per tutto il mondo della ristorazione e del catering. Parliamo di un settore da 95 miliardi di dollari di giro d’affari annuale solo in Canada, che dà lavoro a 1,2 milioni di canadesi e conta 120mila tra ristoranti, bar, hotel e società di catering. È sufficiente un dato per comprendere il senso della nostra presenza a Toronto: in Canada, il settore effettua acquisti di prodotti food & beverage per un valore di 32 miliardi di dollari all’anno. Per il Consorzio, il dossier export è di grande importanza: tra il 2020 e il 2021 le esportazioni di Prosciutto Toscano DOP sono cresciute a volume del 30%. E il Nord America rappresenta il mercato con le maggiori potenzialità di crescita. Per numero e qualità dei visitatori professionali, RC Show è l’evento perfetto per fare business networking: ci permette di entrare in contatto diretto con i più importanti ristoratori canadesi e non solo, con la possibilità di far loro assaggiare e apprezzare il Prosciutto Toscano DOP».

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata