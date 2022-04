Firmata l’intesa tra l’Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas dal paese africano e diminuire così la dipendenza dalla Russia. A stretto giro da quello con l’Angola i ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dall’ad Eni Descalzi, hanno siglato l’accordo che, dal 2023, consentirà maggiori forniture per quasi 5 miliardi di metri cubi di gas l’anno. “L’aggressione russa ai danni dell’Ucraina ha portato un Paese come l’Italia all’esigenza di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico”, ha spiegato il ministro degli Esteri.

