Il presidente di Confindustria: "Abbiamo 447 aziende che stanno soffrendo"

(LaPresse) “Le sanzioni, ovviamente, sono state messe in campo come scelta politica. Noi siamo al fianco del nostro governo perché quello che sta succedendo in Ucraina è qualcosa che colpisce tutti noi”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine della convention di Forza Italia a Roma. “Le sanzioni, per quanto riguarda le imprese italiane, sono limitate perché parliamo di 700 milioni, ma il problema è che sono concentrati in alcuni settori. Non dimentichiamo però le imprese italiane che lavorano in Russia. Abbiamo 447 imprese, 11 miliardi di investimenti e 7,4 miliardi di fatturato di cui nessuno si occupa. Dobbiamo sostenerle”, ha concluso Bonomi.

