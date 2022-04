In 10 giorni già raccolti 160 mila euro

Edison, attivo nel settore energetico italiano, annuncia che la campagna di crowdfunding lanciata per condividere con le comunità locali i benefici derivanti dalla realizzazione di un impianto rinnovabile a Quassolo, in provincia di Torino, è da oggi aperta ai titolari di un contratto Luce&Gas con Edison Energia in tutta Italia. L’iniziativa – aggiunge la società – ha già visto l’adesione entusiasta del territorio: in soli 10 giorni dall’avvio della campagna sono stati raccolti 160 mila euro tra gli abitanti dei sei Comuni coinvolti nella prima tranche (Quassolo, Borgofranco di Ivrea, Quincinetto, Tavagnasco, Montalto Dora e Settimo Vittone).

“A partire da oggi fino al 15 aprile, la campagna si estende a tutta Italia per i clienti di Edison Energia con un contratto luce o gas, che potranno aderire investendo un importo compreso tra 250 e 3.000 euro, beneficiando di un tasso di interesse fisso annuo lordo pari al 5%. Gli abitanti dei comuni dove sorgerà il nuovo impianto idroelettrico potranno continuare a investire nel progetto ricevendo un tasso di interesse fisso annuo lordo pari al 6% del capitale”, spiega Edison in una nota. Obiettivo di raccolta della campagna: 300.000 euro. Gli investitori inizieranno a maturare gli interessi “ogni sei mesi a partire dal 30 aprile 2022 fino al 30 aprile 2025, data di chiusura della campagna, quando sarà restituito l’intero importo investito”.

La centrale idroelettrica di Quassolo – ricorda la società – è attualmente in fase di costruzione lungo la sponda sinistra del fiume Dora Baltea nel Comune di Quassolo, in provincia di Torino. La centrale, in gran parte interrata, si integra pienamente nel contesto e nel paesaggio circostante. Si tratta di un impianto ad acqua fluente di piccola derivazione con una potenza installata di 2.700 kW, grazie alla quale potrà soddisfare il fabbisogno energetico di circa 3.000 famiglie evitando l’emissione in atmosfera di 3.700 tonnellate di CO2 all’anno. Trattandosi di una fonte rinnovabile – specifica Edison – non verrà rilasciata alcuna emissione di CO2, pertanto gli effetti sul riscaldamento globale del Pianeta sono nulli.

