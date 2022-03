A seguito della firma di un contratto ufficiale nelle prossime settimane, Helbiz distribuirà almeno 1.000 e-bike e 150 parcheggi in tutta la città

Helbiz, leader mondiale nella micro-mobilità e prima azienda del suo settore ad essere quotata in borsa al Nasdaq, è stata selezionata come fornitore esclusivo di e-bike pubbliche per la micro-mobilità per Belgrado, in Serbia. L’accordo è il primo del suo genere per Belgrado e designa Helbiz come fornitore esclusivo per 15 anni.

L’aggiudicazione dell’appalto fa seguito a un invito a presentare proposte della città che si è concluso questo mese. A seguito della firma di un contratto ufficiale nelle prossime settimane, Helbiz distribuirà almeno 1.000 e-bike e 150 parcheggi in tutta la città.”Questo accordo sarà il più lungo nella storia dell’azienda e la sua durata è unica per il settore”, ha affermato Salvatore Paella, CEO di Helbiz. “Ci aspettiamo che guidi la crescita dei ricavi per l’azienda ed espanda la nostra presenza in Europa. L’accordo di 15 anni con Belgrado consentirà a Helbiz di dimostrare la nostra capacità di essere veri partner del governo locale, radicarci nella vita quotidiana dei cittadini e fornire valore per lunghi periodi di tempo. Siamo onorati di essere nella posizione di cambiare il modo in cui Belgrado si muove in modo più verde e sostenibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata