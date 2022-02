Carlo Messina, CEO San Paolo Intesa

L'Istituto bancario guidato da Carlo Messina chiude il 2021 con un utile netto pari a 4,2 miliardi

Intesa Sanpaolo chiude il 2021 con un utile netto pari a 4,2 miliardi di euro a fronte di stanziamenti – allocati a valere sull’utile ante imposte – pari a 2,2 miliardi nell’anno, di cui 1,7 miliardi nel quarto trimestre, per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del gruppo. Lo si legge in una nota a seguito dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dei risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre. I risultati del 2021 – si legge nella nota – confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto pandemico e di creare valore per tutti gli stakeholder. Nel biennio 2020-2021, Intesa Sanpaolo ha allocato complessivamente – a valere sull’utile ante imposte – circa 8 miliardi di euro di stanziamenti per il rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, al quale concorrono anche le sinergie annue previste per oltre un miliardo di euro derivanti dalla fusione di UBI Banca realizzata con successo senza costi sociali.

Il nuovo piano d’impresa al 2025 prevede di restituire agli investitori oltre 22 miliardi di euro, confermandosi in pole tra le banche europee più generose con gli azionisti e rispondendo così ai 16 miliardi di euro in quattro anni messi sul piatto da Unicredit nel suo piano al 2024 presentato lo scorso dicembre. Nel dettaglio sono previsti per gli azionisti oltre 22 miliardi di euro per il 2021-2025 da dividendi cash con payout ratio al 70% in ciascun anno del Piano e buyback di 3,4 miliardi nel 2022; ogni eventuale ulteriore distribuzione sarà valutata anno per anno a partire dal 2023.

Il risultato corrente lordo è visto in aumento a 10,1 miliardi di euro nel 2025 da 6,6 miliardi nel 2021 (+11,1% CAGR). Il risultato della gestione operativa in aumento a 12,2 miliardi di euro nel 2025 da 9,9 miliardi nel 2021 (+5,5% CAGR). La banca guidata da Carlo Messina si aspetta per il 2022 un utile netto di circa 5 miliardi di euro, dopo aver centrato l’obiettivo per il 2021 di profitti oltre i 4 miliardi di euro.

Il nuovo piano d’impresa 2022-2025 del gruppo Intesa Sanpaolo mira a creare complessivamente oltre 520 miliardi di euro di valore per tutti gli stakeholder. Alle politiche di remunerazione per gli azionisti si affiancano quelle per famiglie e imprese con nuovo credito a medio-lungo termine erogato all’economia reale per 328 miliardi di euro, di cui 285 miliardi in Italia; per le persone del Gruppo previste spese del personale per 26,5 miliardi di euro; per i fornitori previsti acquisti e investimenti per 17 miliardi di euro; per il settore pubblico: imposte (dirette e indirette) per 15 miliardi di euro; per il social lending: nuovo credito a supporto di attività nonprofit e di persone vulnerabili e giovani per 25 miliardi di euro; per le persone in difficoltà, i giovani e i senior: investimenti e donazioni per circa 500 milioni di euro; per l’ambiente: nuovo credito alla green economy, all’economia circolare e alla transizione ecologica per 88 miliardi di euro, con un forte focus sul supporto alla transizione ecologica alle aziende corporate e alle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il personale, sono circa 4.600 le nuove assunzioni previste nel piano d’impresa e circa 8.000 riqualificate/riconvertite con circa 2.600 alla filiale digitale, 4.000 alla tecnologia (digitale, dati e analytics), 3.500 alle iniziative prioritarie (come Pnrr, crescita dell’attività, riduzione del profilo di rischio) e 2.500 ad altro (Esg /Impact Banking, funzioni di controllo, turnover).

