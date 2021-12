Prende forma la nuova struttura organizzativa che ne consolida ulteriormente la capacità operativa e l'efficienza

Helbiz comunica la nomina di Matteo Mammì a ceo di Helbiz Group per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire dal 1° gennaio 2022, e la definizione di una nuova organizzazione per geomarket che prevede il raggruppamento di tutte le attività di Helbiz (Micromobilità, Media e Kitchen) per l’area geografica Emea sotto una struttura organizzativa dedicata. Lo riferisce il gruppo in una nota. Matteo Mammì mantiene il suo ruolo da ceo Global di Helbiz Media e continuerà a rispondere al ceo di Helbiz Group Salvatore Palella.

Il 2021 rappresenta un anno di grande sviluppo per Helbiz, infatti dopo l’acquisizione di MiMoto, la nascita di Helbiz Kitchen e poi di Helbiz Media, e la quotazione al Nasdaq, prende forma la nuova struttura organizzativa che ne consolida ulteriormente la capacità operativa e l’efficienza. Infatti, alla luce degli ottimi risultati di tutte le linee di business del gruppo, degli investimenti effettuati con particolare focus sull’Italia con il relativo piano di assunzioni, il programma di espansione prevede un ampliamento nel continente europeo e successivamente in altre regioni. Per affrontare al meglio queste nuove sfide e per farlo ad un livello di velocità in linea con il modello di business che ha contraddistinto Helbiz in questi anni, è stata creata la divisione Emea, dove confluiranno tutte le attività italiane, prosegue la nota.

