L'ad Gualtiero Ventura: "La pandemia ha insegnato alle persone di avere necessità di questo tipo di servizio"

Primo giorno di quotazione in Borsa per International Care Company sul mercato Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). Presente, all’avvio delle contrattazioni sul mercato Euronext Growth Milan, al suono della campanella, nella sede di Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte, fra gli altri, l’ingegnere Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company, società che opera nei servizi all’assistenza, in particolare assistenza digitale, nella telemedicina e nella silver economy. Il titolo non è riuscito ad aprire per eccesso di rialzo. La società ha ricevuto il 6 dicembre scorso da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant International Care Company 2021-2024”, sul mercato Euronext Growth Milan, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a 2,5 milioni di euro circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società a Integrae SIM S.p.A., a fronte di una domanda pari a circa 4 volte l’offerta. “La pandemia ha insegnato alle persone di avere necessità di questo tipo di servizio. Noi rispondiamo entro sette secondi a una chiamata e mettiamo un medico in linea con il cliente, mediamente, entro trenta secondi. Siamo in grado di arrivare in qualsiasi parte d’Italia entro un’ora”, ha spiegato Ventura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata