Presentata al Teatro di Tor Bella Monaca insieme a oltre 200 giovani

(LaPresse) Nasce la piattaforma ‘Terzo Millennio’, uno spazio per la democrazia in forma digitale: una piattaforma (‘terzomillennio.social’) per ascoltare i giovani, le persone e le periferie, e dare loro voce. Si apre così una nuova stagione della comunicazione per la Uil, che presenta la piattaforma oggi allo storico Teatro di Tor Bella Monaca, in estrema periferia a Roma, insieme a oltre 200 giovani. Tra i partecipanti il sociologo Domenico De Masi, il direttore di Wired, Federico Ferrazza, la giornalista del Corriere della sera, Martina Pennisi, e il medico fondatore di Villa Maraini, Massimo Barra; tra gli ospiti anche il rapper e cantautore, Fasma.Si tratta – spiega la Uil – di “una rivoluzione nel modo di essere e fare sindacato, che si aggiunge ai tradizionali e consolidati strumenti di comunicazione, oltre a rafforzare la statutaria impostazione organizzativa.

