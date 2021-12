A Palazzo Mezzanotte gli investitori incontrano le eccellenze italiane

(LaPresse) – “Siamo contenti di poter raccontare l’evoluzione del modello di business di Portobello che nell’ultimo anno ha raccolto capitali e sta facendo grossi investimenti. Siamo cresciuti molto anche da un posto di vista del valore dell’azione, l’opportunità per gli investitori è quella di investire in un’azienda che sta crescendo moltissimo, facendo grossi investimenti e ha un modello di business unico e scalabile”. Lo ha detto Pietro Peligra presidente di Portobello Spa, presente questa mattina a Mid & Small in Milan 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata