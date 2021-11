Di Maio: "Puntiamo a raccontare al pubblico internazionale l'Italia di oggi, a 360°"

(LaPresse) Una campagna straordinaria di promozione del Made in Italy a sostegno delle esportazioni italiane e dell’internazionalizzazione del sistema economico nazionale: questo è ‘Italy is simply extraordinary: beIT’, il nuovo ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a valere sul ‘Fondo per la Promozione Integrata’ istituito con il decreto-legge n. 18/2020. La campagna avrà una dimensione globale con un focus particolare su 26 Paesi obiettivo. La campagna persegue due obiettivi: raccontare al pubblico internazionale in maniera originale e innovativa l’Italia, i suoi valori e talenti, le sue competenze e le straordinarie potenzialità; sostenere l’internazionalizzazione delle filiere del nostro sistema produttivo, ampliando e diversificando i mercati esteri di riferimento per le piccole e medie imprese italiane. La campagna partirà il 29 novembre 2021 e durerà sino ad agosto 2022.

