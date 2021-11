Tra le fonti di incertezza vi sono l'aumento dell'inflazione - su cui l'Ecofin ritiene ci sia un impatto dei prezzi dell'energia - e la pandemia

Su contagi, inflazione e crescita l’Italia va meglio dell’Ue. A fotografare la situazione è il ministro dell’economia, Daniele Franco, al termine dell’Ecofin a Bruxelles. I dati del Pil negli ultimi trimestri sono stati superiori alle aspettative e per la fine dell’anno ci si aspetta una crescita “un po’ sopra al 6,1, “un numero importante e superiore alla media Ue”, che però deve tenere conto della perdita più consistente dell’Italia registrata lo scorso anno rispetto agli altri paesi dell’area euro. Le stime per l’Italia portano a un ritorno ai livelli pre-crisi già nel primo trimestre dell’anno prossimo. Non male, visto che in primavera ci si aspettava di giungere a quei livelli nel secondo e terzo trimestre.

Tra le fonti di incertezza vi sono l’aumento dell‘inflazione – su cui l’Ecofin ritiene ci sia un impatto dei prezzi dell’energia – e la pandemia. Sui contagi si registra una crescita ma stiamo messi meglio di altri paesi europei, soprattutto nell’Est e nel Nord, dove “la preoccupazione è forte”. “E’ emersa da parte dei vari ministri una forte preoccupazione per l’entità dell’ultima ondata dei contagi, che in vari paesi è in crescita – ha spiegati Franco -. Anche in Italia vi è una crescita rispetto a qualche tempo fa, restiamo su livelli relativamente molto bassi ma un minimo di crescita c’è anche in Italia. In altri Paesi è molto più forte e vi è un significativo allarme su cosa questo possa implicare nella dinamica dell’economia”.

L’inflazione e i prezzi dell’energia sono due minacce sulla ripresa che i ministri delle finanze europei e la Commissione vogliono però ridimensionare a fenomeni temporanei, che si sgonfieranno in primavera. Si tratta di una scommessa, in ogni caso “siamo pronti ad adeguare le nostre politiche se aumenterà ancora”, ha detto il vicepresidente dell’esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis. L’Italia, anche su questo fronte, ha dati migliori. L’inflazione registrata a ottobre è stata del 3,1%, di un punto inferiore a quella europea. Il nostro paese “ha una dinamica dell’inflazione significativamente più bassa, vedremo adesso quanto questo sia temporanea, ma questo ci aiuta a recuperare competitività e lo si vede dalla dinamica delle esportazioni che negli ultimi anni è stata molto favorevole”, ha spiegato Franco.

L’Ecofin è stato anche il primo momento per i ministri delle finanze europee, dopo l’Eurogruppo della vigilia, di confronto sulla revisione delle regole di bilancio europee. C’è una consapevolezza diffusa che nel 2023, quando finirà la moratoria del Patto di Stabilità e correlati, si debba avere un quadro che tenga conto della nuova situazione economica post-pandemica. A cominciare dai livelli di indebitamento più alto per i paesi europei. “Sul debito ci sono opinioni diverse, ci sono alcuni radicali su questo dibattito, la maggior parte in una zona mediana”, ha riferito il ministro dell’economia, sottolineando che anche per l’Italia la riduzione del debito è una delle priorità. “Il punto è a che ritmo ridurre il debito. Se fosse tale da portare il paese a un livello di recessione credo che né i cittadini né il governo di quel paese e né gli altri paesi sarebbero contenti”, ha affermato.

L’obiettivo, dunque, è proprio evitare di strozzare la ripresa ora che iniziano ad affluire nelle casse degli Stati i soldi del recovery plan. La Spagna dovrebbe essere il primo paese a ricevere la prima vera tranche di finanziamenti del Next Generation Eu. Altri Paesi, tra cui l’Italia, potrebbero ottenere i fondi già entro dicembre. Nel pnrr di Roma figurano 51 obiettivi da portare a termine entro l’anno: 28 sono già stati conseguiti, ne mancano 23. “Tutto il governo è impegnato su questo, siamo in prima linea e contiamo di chiudere questi impegni per la fine dell’anno”, ha rassicurato Franco.

