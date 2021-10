Il dirigente dell'associazione degli industriali a Napoli, a margine dell'evento 'Sud e Nord insieme verso l'Europa'

(LaPresse) “Non abbiamo più alibi per non affrontare gli squilibri territoriali. C’è una legge di stabilità all’anno dedicata al Mezzogiorno con i fondi europei, bisogna che tutte le classi dirigenti facciano quadrato e accelerare il più possibile il Pnrr. Servono schemi nuovi, modelli di sviluppo integrati come stiamo facendo sull’economia del mare mettendo in rete tutti i porti”. Così Vito Grassi, vice presidente per le politiche di coesione territoriale e presidente del consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria, a margine dell’evento ‘Sud e Nord insieme verso l’Europa. Coesione Territoriale 2021-2030: Cambiamenti strutturali e strategici per lo sviluppo e la convergenza socioeconomica del Paese’, che si sta tenendo a Napoli, alla Stazione Marittima.

