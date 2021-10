La nuova compagnia si è aggiudicata il marchio Alitalia per 90 milioni di euro

E’ atterrato all’aeroporto di Bari il volo AZ 1637, primo volo Ita, proveniente da Milano Linate. L’aereo è partito alle 6.20 ed è atterrato alle 7.35.

Si è conclusa intanto ieri sera la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA Spa ad un valore di 90 mln di Euro. Lo rende noto Alitalia.

Giovedì sera da Cagliari è partito l’ultimo volo Alitalia, segnando così la fine dell’attività per il vettore dopo 74 anni e la fine di un’era. Un’assistente di volo dell’aeroporto di Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci ha ringraziato i passeggeri per la loro fedeltà prima di imbarcarsi sul volo AZ1581 per Cagliari, in Sardegna. L’ultimo volo di linea Alitalia è stato quello del ritorno da Cagliari: il volo AZ1586 è previsto in arrivo a Roma alle 23.

