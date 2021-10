La app di food delivery si affida all'azienda italiana per la carne: sostenibile e allevata in Italia

Helbiz Kitchen, business unit di Helbiz (HLBZ), azienda specializzata nella micromobilità e prima nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, annuncia la sua partnership con l’azienda Zuanon, per la scelta di carne per i burger, allevata in Italia, secondo criteri improntati alla sostenibilità.

Helbiz Kitchen, dedicata alla preparazione e alla consegna a domicilio di piatti, è la più grande ghost kitchen nel settore food delivery. Si basa su una cucina di circa 2.000 mq, completamente elettrica, totalmente sostenibile, e su un servizio di consegna a domicilio che sfrutta l’esperienza nella mobilità elettrica urbana di Helbiz. Il servizio ha come obiettivo la consegna di piatti a domicilio di qualità e permette a tutti coloro che accedono all’app Helbiz di ordinare con un’unica transazione e con un’unica consegna, sei tipologie di menu differenti – hamburger, pizza, insalata, poke, sushi e gelato (quest’ultimo prodotto da Alberto Marchetti). Le ordinazioni sono attive per 12 ore al giorno, dalle 11 alle 23, 7 giorni su 7,.

Giovanni Zuanon, vincitore dell’Oscar Green di quest’anno, seguie la filosofia del Burger Farm to Fork (dal produttore al consumatore) per elevare la qualità complessiva dell’intera filiera agroalimentare, nel segno della sostenibilità ambientale, puntando sul contatto diretto fra produttore e consumatore, La preparazione del burger avviene con una tecnica che preserva consistenza e qualità della materia genuina di prima scelta, con l’irregolarità della forma del burger diviene garanzia della filosofia Farm to Fork.

“Grazie a Helbiz Kitchen si espande in Italia lo “smashing”, il Burger con la pallina stampata solo al momento dell’ordine. Un tipo di cottura possibile solo con carne freschissima – spiega Giovanni Zuanon, CEO di Zuanon -. Infatti, questa tecnica antica sviluppata nel Midwest, in Usa, negli anni 20’, è stata progressivamente tralasciata perché impossibile da eseguire su carni congelate. Ed è con noi che questo prezioso metodo che conserva intatte le proprietà della carne e ne garantisce la migliore cottura possibile, torna in vita. La partnership tra Zuanon e Helbiz Kitchen ha permesso l’ampliamento del Burger Farm to Fork in Italia. Un risultato di cui sono orgoglioso”, afferma l’imprenditore.

“Siamo soddisfatti di avere al nostro fianco un’azienda internazionale ed eccellente come Zuanon. La qualità delle materie prime, il ritorno dello “smashing”, l’attenzione ai dettagli e la competenza alimentare sono i requisiti fondamentali su cui si basa l’esperienza totalmente innovativa della nostra ghost kitchen”, dice Paolo Scocco, COO di Helbiz Kitchen. “Grazie a Zuanon possiamo garantire che questi criteri vengano rispettati, fornendo ai nostri clienti il miglior prodotto presente sul mercato”, aggiunge il manager.

