La scritta in tricolore sarà sugli aerei dal 15 ottobre

Ita, la nuova compagnia italiana, svela la livrea celebrativa, che sarà sugli aerei al via il 15 ottobre. Sulla fusoliera campeggia la scritta ‘Born in 2021’ in verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana, e lo sticker ‘Operated by ITA’.

Il primo velivolo che reca il nuovo logo è un Airbus A320.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata