Così Salvatore Iorio, direttore delle risorse umane dell'azienda

(LaPresse) – Il protocollo “iscrive un quadro di relazioni chiare e condivise, il clima è sereno e aiuterà ancora la discussione sui temi fondamentali del lavoro per Amazon in Italia. Per noi da continuità a quello che abbiamo già iniziato da tempo sulle relazioni industriali italiane. Non pretendiamo di dare esempi a nessuno, facciamo una strada di relazione costruttive con le organizzazioni sindacali”. Lo ha detto Salvatore Iorio, direttore delle risorse umane per Amazon dopo l’incontro al ministero con i sindacati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata