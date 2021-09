"La vera sfida sarà riuscire a mantenere un tasso di crescita considerevolmente più elevato di quello che si aveva prima della pandemia", ha detto il premier

(LaPresse) – Mario Draghi in conferenza stampa ha affrontato i temi economici. “L’economia continua a crescere anche molto più delle aspettative, questo ci dà incoraggiamento e anche il mercato del lavoro va bene. La vera sfida sarà riuscire a mantenere un tasso di crescita considerevolmente più elevato di quello che si aveva prima della pandemia nei primi due trimestri del prossimo anno. Lì capiremo se l’economia italiana è stata capace di trasformarsi e di diventare strutturalmente più solida”, ha detto il premier. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

