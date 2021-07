Nota del Gruppo: "La società esprime la propria gratitudine per il contributo apportato in questi anni"

Si comunica che, in data odierna, Gaetano Miccichè, in ragione dei propri attuali impegni e di quelli che prevede di assumere anche nel prossimo periodo, ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di RCS MediaGroup. Lo si legge in una nota del Gruppo.

La Società, continua la nota “ringrazia il dottor Gaetano Miccichè ed esprime la propria gratitudine per il contributo apportato in questi anni, a partire dall’Offerta pubblica di Acquisto e Scambio del 2016 e, successivamente, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società”.

Gaetano Miccichè era in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana cui la Società aderisce e non era membro di alcun comitato.

Per quanto a conoscenza della Società Gaetano Miccichè non detiene partecipazioni in RCS MediaGroup.

