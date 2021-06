La mancanza di liquidità ha creato ritardi nell'erogazione degli stipendi

I dipendenti di Alitalia hanno manifestato a Roma, di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo di uscire dalla situazione di stallo che si è creata a causa della mancanza di liquidità che sta creando ritardi negli accreditamenti degli stipendi e minaccia i voli in vista della stagione estiva. “Non c’è chiarezza sul piano industriale e non c’è chiarezza sul confronto tra il Governo ma solo indiscrezioni giornalistiche”, afferma Antonio Amoroso, della Cub Trasporti. “Esiste la possibilità di conferire gli asset allo Stato, passare la nottata del covid e affrontare un piano di rilancio quando decolleranno gli indici di trasporto di passeggeri e merci” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata