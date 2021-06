Il segretario Cgil: "Prorogare blocco licenziamenti ed estendere contratto solidarietà"

(LaPresse) “Abbiamo riscontrato la disponibilità da parte del M5S a presentare emendamenti che vadano in direzione delle nostre richieste su blocco dei licenziamenti, estensione dei contratti di solidarietà non solo a chi ha perso fatturato del 50% ma a tutti, condizionalità dei sostegni alle imprese al mantenimento dell’occupazione, contratti di espansione e governance del Pnrr”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro con i componenti della commissione Lavoro di Camera e Senato del M5S. “Bisogna usare gli investimenti per creare lavoro, soprattutto per i giovani”, sottolinea poi Landini che invita il governo a riconvocare un tavolo di trattativa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata