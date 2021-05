Il numero uno di Confindustria: "Bisogna superare la fase emergenza"

“E’ l’intero paese a essere in ritardo sulle riforme”. Lo ha detto in una conferenza stampa il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Per Bonomi il governo deve passare “da una fase emergenziale a una per la ripartenza, per questo le rif orme vanno fatte bene e nei tempi previsti”.

