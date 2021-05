Dal Fintech e Criptovalute, alla Blockchain, alla Cybersecurity, alla Robotica e Intelligenza Artificiale, al 5G, alla Space economy. Fino ai grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia di Covid come il fenomeno dei webinar e della videocomunicazione come Zoom e delle altre piattaforme che, durante il lockdown, hanno cambiato non solo il modo di lavorare con lo ‘smart working’, ma anche il lifetyle e il tempo libero, trasformando ad esempio l’aperitivo in un rito da vivere a casa.

Sono solo alcuni esempi di ‘megatrend’. Del loro impatto sull’economia e sulla società si parlerà ‘a 360 gradi’ venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle 19.00 all’evento ‘Megatrend: una rivoluzione sociale ed economica’, che si svolgerà interamente online e sulla piattaforma Euronext. Un’occasione per capire i cambiamenti che impattano sulla vita di tutti come l’Internet of things, il mondo interconnesso di domani, e tanti altri fenomeni di cui si parlerà sempre di più in futuro. A raccontare tutto questo saranno esperti, imprenditori, scienziati e anche l’inventore del touch screen.

L’evento sarà moderato da Margherita Carpinteri, autrice e host del podcast Investire e della omonima piattaforma di news finanziarie Investi.re, ed è organizzato in collaborazione con la società di consulenza Twin Advisors&Partners Limited guidata da Alessandro Sannini società di advisory londinese specializzata in capital markets,private equity e space economy.

Il tema al centro della iniziativa di Euronext è stato reso più che mai attuale proprio dalla pandemia Covid-19 che ha accelerato la rivoluzione dei ‘Megatrend’, in atto da tempo.

Forze dirompenti in grado di determinare cambiamenti strutturali nell’economia globale, guidare l’innovazione, ridefinire le priorità delle società e i modelli di business, i ‘megatrend’ influenzano anche le decisioni di investimento pubbliche e provate. Possono avere impatti significativi non solo sulle nostre abitudini di vita e di spesa, ma anche sulle politiche dei governi e sulle strategie aziendali e finanziarie.

L’evento del 14 maggio prossimo firmato Euronext offrirà le testimonianze di esperti ed opinion leader di diversi settori e sarà diviso in workshop: ESG, Space Economy, Fintech e Criptovalute, Cybersecurity, Robotica e Intelligenza Artificiale, 5G, From Home e il futuro tecnologico dal punto di vista della Silicon Valley.

Di ESG parlerà Daniela Carosio, Sustainable Value Investor, che racconterà la sua esperienza nella consulenza e analisi di sostenibilità.

Di Space Economy tratterà Alessandro Sannini (Twin Advisors&Partners) già advisor della Fondazione E.Amaldi ed esperto in investimenti nel settore della tecnologia e dell’aereospace, Federico Zoppas (Irca S.p.A) discendente della dinastia dell’elettrodomestico, ha fornito 100 missioni ESA con le sue resistenze, Luca del Monte (European Space Agency), Luca Rossettini (fondatore di D-Orbit), una delle più promettenti space company italiane.

Di Fintech si occuperà Vincenzo Di Nicola (co-fondatore di Conio) e uno dei massimi esperti di Blockchain in Italia, Fabrizio Villani (co-fondatore Fintastico) il più importante portale fintech italiano, Orlando Merone (BitPanda) uno dei manager italiani più esperti di ‘challenger bank’ e che, dopo un’esperienza in Revolut, oggi è country manager di BitPanda piattaforma austriaca per l’investimento frazionato in azioni.

Di Cybersecurity parlerà Giovanni Ziccardi (Università di Milano), un pioniere della Cyberlaw in Italia e Professor of Legal Informatics e Giulio Busulini (Senior Advisor del Laboratorio Nazionale CyberSecurity).

Il tema Robotica e Intelligenza Artificiale sarà affrontato da Giorgio Metta (Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia) e da Antonio Frisoli (Ordinario di robotica al Sant’Anna di Pisa).

Racconteranno le ricerche più importanti fatte in Italia nella robotica e intelligenza artificiale.

Di 5G e IoT si parlerà con Andrea Di Giglio (TIM), impegnato in alcuni dei più importanti progetti europei sul 5G e l’Internet of things, che spiegherà come sarà il mondo interconnesso di domani.

From Home sarà il workshop che affronterà i grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia con Giulia Pastorella (Zoom), EU Government Relations Director del colosso della video-comunicazione, Margherita Cesca Nelder Haynes (ITALIANspaceWISE) architetto che ha sviluppato durante il lockdown una piattaforma di supporto e promozione del design e lifestyle Italiano e con Alessandro Palmarin (cofondatore di Nio Cocktails) azienda produttrice di cocktail Ready to Drink che ha portato letteralmente l’aperitivo di qualità in casa e dovunque si vuole.

La conclusione dell’evento è affidata a Federico Faggin, italiano entrato nella storia della Silicon Valley con l’invenzione del microprocessore prima e del touch screen dopo, che darà il suo punto di vista e la sua interpretazione sui Megatrend di oggi e del futuro.

Per iscriversi all’iniziativa: https://channel.royalcast.com/euronextwebcast#!/euronextwebcast/20210514_1 oppure www.megatrendsrevolution.it

