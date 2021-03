Il commissario governativo: "Il Recovery Fund è un'opportunità"

(LaPresse) Il Commissario governativo per la bonifica di Bagnoli, Francesco Floro Flores, incontra la stampa presso l’ex sito siderurgico partenopeo per fare il punto sui lavori di bonifica dei terreni. “Entro il 2022 consegneremo l’area interamente bonificata, poi si dovrà pensare alla balneazione. La colmata, ad oggi, deve essere rimossa ma io invito a riflettere su questa scelta che potrebbe creare nuovi problemi ambientali”. Sull’utilizzo del Recovery fund per completare l’opera il Commissario ammette: “Il Recovery Fund è un’opportunità. Non è semplice, perché siamo in ritardo con i progetti. Il 15 aprile dovremmo presentare i documenti. Si tratta di stabilire con la ministra per il Sud Mara Carfagna se ci sia questa volontà oppure no”.

