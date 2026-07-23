Gianni Fiorellino al Politeama di Napoli con ‘A voce d’e criature’

Dopo il successo del concerto alla Reggia di Caserta davanti a 9.000 spettatori, Gianni Fiorellino torna a teatro con la commedia musicale ‘A voce d’e criature – Il musical’, in programma al teatro Politeama di Napoli. Una storia liberamente ispirata all’attività di Don Luigi Merola.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Ciro Villano, già autore della commedia musicale ‘Io speriamo che me la cavo’. Lo spettacolo intreccia prosa, risate ed emozioni con le musiche inedite di Gianni Fiorellino, coprotagonista in scena insieme a Villano.

La trama

La trama segue Alferio, un indolente assistente sociale, e Don Luigi, un prete di frontiera, uniti in una lotta ad armi impari contro la criminalità organizzata napoletana per strappare i ragazzi alla strada. Nonostante le difficoltà, la loro sinergia salverà molte vite innocenti. All’opera partecipano cinque bambini della Fondazione di Don Luigi. Lo spettacolo rappresenta anche il momento per omaggiare i vent’anni di attività sul campo di Don Luigi Merola e della sua Fondazione ‘A Voce d’e Criature’, istituita nel 2007. La prevendita online su Bigliettoveloce e Ticketone e al botteghino del Teatro Augusteo.

La parole di Fiorellino

“A distanza di molti anni ritorno a teatro con una commedia musicale prodotta da Carmine Gambardella. Dalla mia esperienza in Masaniello – Il musical di Tato Russo nelle vesti del protagonista, ho sempre immaginato un ritorno emblematico, e per me ‘A voce d’e criature lo potrà essere. Oltre a rivestire i panni di Don Luigi Merola, prete anticamorra e combattente, mi occuperò della direzione musicale, essendo uno spettacolo per la gran parte cantato da me e da altri bravissimi cantanti e per la prima volta debutteranno in uno spettacolo così impegnativo i miei figli Mattia e Lorenzo. Accanto a Ciro Villano, che ha ideato e scritto l’opera, sarà un’avventura unica; sono sicuro che lo sarà anche per la gente che vedrà lo spettacolo. Partiremo dal Teatro Politeama, proprio dove nel 2000 ho vinto il Festival di Napoli con la canzone Girasole, in diretta su Rete 4 con la bravissima e compianta Enrica Bonaccorti”, ha detto Fiorellino.