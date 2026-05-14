Autismo, ‘Apriti cielo. Intrappolati nel Giubileo’ il 16 maggio al Tirso a Roma

Roma si trasforma in un grande ‘cantiere’, ma per una sera i lavori lasceranno spazio allo spettacolo e all’inclusione. Il 16 maggio alle 21 il Teatro Tirso de Molina ospiterà “Alla ricerca della romanità perduta. Apriti cielo, intrappolati nel giubileo!”, evento teatrale ideato dai ragazzi di Oisma e Secondastella insieme all’Accademia Preneste. Sotto la direzione artistica di Fabrizio Sabatucci, i protagonisti diventeranno “pellegrini” speciali, accompagnando il pubblico in un viaggio ironico e sorprendente dentro una Roma inedita, fatta di aneddoti, comicità e umanità.

Sul palco saliranno anche ospiti noti della scena romana come Dado, padrino della serata, Max Paiella, Sequestrattori Cabaret e Chiara Becchimanzi. Presente inoltre “Umanità Illustrata”, con le sue originali incursioni artistiche. “Lo spettacolo non sarà soltanto intrattenimento, ma anche un messaggio forte di inclusione e partecipazione” – sottolinea, da psicoterapeuta, la dottoressa Rosaria Ferrara: la dimostrazione che il talento e il cuore possono superare ogni barriera. Una serata per sorridere e, simbolicamente, liberarsi insieme dai “lavori in corso” della vita.