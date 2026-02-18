Anna Razzi, morta l’ex étoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di Napoli

Il teatro di San Carlo di Napoli, in una nota, annuncia “con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi“. L’ex danzatrice, che è stata anche étoile della Scala e poi per molti anni la figura di riferimento della danza per il San Carlo di Napoli, aveva 85 anni. “Direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 – ricorda il San Carlo – poi presidente onoraria nonché direttrice del Corpo di Ballo dal 2006 al 2009. Figura di grande rigore, sensibilità artistica e straordinaria dedizione, Anna Razzi ha segnato con la sua passione e la sua competenza una stagione importante della danza italiana, contribuendo con impegno e visione alla crescita di generazioni di danzatori e alla valorizzazione del repertorio coreutico. Già étoile del Teatro alla Scala, ha incarnato l’eccellenza e il prestigio della grande tradizione tersicorea italiana”.

Alla guida del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo – si legge ancora – “ha saputo coniugare tradizione e innovazione, lasciando un’impronta indelebile nella vita culturale della città e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua eleganza, la sua determinazione e il suo amore per l’arte resteranno esempio e ispirazione. Ai suoi cari e a tutta la comunità artistica le più sentite condoglianze”.