Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?’ Ospiti Montella, Candela e Di Biagio

Torna Fabrizio Nardi con lo spettacolo ‘Che diavolo volete?- Dopo anni di esperienza nei cabaret come Pablo del duo ‘Pablo e Pedro’ e nella scrittura come autore teatrale e cinematografico, Fabrizio Nardi torna con lo spettacolo ‘Che diavolo volete? – a grande richiesta Mia’ dal 21 ottobre fino a domenica 26 ottobre al Teatro Tirso de Molina. Nardi ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua capacità di far ridere, ma anche di emozionare. Il suo passaggio al grande schermo è avvenuto in modo naturale, con una maturazione artistica che gli ha permesso di affrontare ruoli complessi e sfaccettati. Nel film ACAB, Nardi ha interpretato un ruolo che ha messo in evidenza le sue doti di attore capace di passare dalla commedia al dramma, rivelandosi un interprete versatile e sorprendente. Il film, che tratta la vita di alcuni agenti della polizia, ha ricevuto ampi consensi, anche grazie alle performance di Nardi, che ha saputo regalare al personaggio una profondità inaspettata. Nella serie ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino, Nardi ha interpretato un ruolo che, pur rimanendo nel contesto di una commedia familiare, ha permesso all’attore di esplorare nuove sfumature emotive, mostrando il suo lato più drammatico e maturo. La sua performance nel film è stata apprezzata dalla critica, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico italiano. Fabrizio Nardi continua a sorprendere e a conquistare il pubblico con la sua abilità di alternare la risata alla riflessione, confermandosi come una delle figure più versatili e promettenti del panorama attoriale contemporaneo. Alla prima tantissimi ospiti presenti, per citarne alcuni: Vincent Candela, Vincenzo Montella, Gigi Di Biagio, Manuela Arcuri, Angelica Massera, Nadia Rinaldi, Riccardo Mandolini, Federico Moccia e tanti altri.