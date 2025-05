"Entriamo nel dietro le quinte del cinema scherzando ma senza parlarci addosso"

Giovedì 29 maggio presso il Feeda Mood di Roma dalle 20 va in scena ‘Backstage’, il talk dedicato al dietro le quinte del mondo della creatività nel cinema e nella cultura. Conduce l’attrice Liliana Fiorelli che avrà come ospiti Giulia Blasi, Gabriella Giacinto, Anna Piscopo, Aurin Proietti, Ilaria Storti. Cinque donne che lavorano nel cinema, registe, sceneggiatrici, attrici, sindacalisti che affronteranno il tema scelto per questa puntata: il mondo audiovisivo dal punto di vista Lgbtq+, visto che siamo nel periodo del Pride.

“La cosa interessante è che noi siamo anche interessate a spiegare che cosa significhi fare questi tipi di lavori”, spiega Liliana Fiorelli che sottolinea come “Il tono del live è anche irriverente. Scherzando dico che si tratta di un antitalk, perché ci divertiamo noi e il pubblico in sala, senza parlarci addosso come invece accade nei tradizionali talk. Nel live andiamo a scoprire quali sono i lati oscuri di questo lavoro con domande originali, del tipo ‘guardando il tuo curriculum ti chiedo quale di queste voci vorresti eliminare’. E tra il pubblico i presenti scoprono anche quali compiti hanno certi professionisti che lavorano nel settore, perché la domanda che faccio è ‘spiega il tuo lavoro alla zia’. Il nostro è un appuntamento fisso live, un tour tra i teatri”.

