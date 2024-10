'Vecchi si nasce non si diventa' andrà in scena il 16 e 17 novembre 2024

Enrico Bertolino torna a Milano con il suo nuovo spettacolo ‘Vecchi si nasce non si diventa‘, in scena per due serate evento sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 al Teatro Lirico Giorgio Gaber. “Un po’ come quei dandies che non si rassegnano al passare degli anni e ragionano da ventenni in un involucro da pluri sessantenni.” Bertolino offre un esilarante spaccato della sua Milano, una città sempre in bilico fra progresso e tradizione, che “invecchia rinnovandosi e si rinnova invecchiando”. Sempre attraverso un’inconfondibile cifra umoristica, lo spettacolo fotografa la Milano di ieri, oggi e domani immortalandone i vizi e le virtù e invitando anche a riflettere sul tema del tempo che scorre e della nostalgia.

“Presentiamo la vecchia Milano ai nuovi milanesi”

“Nessuno inventa niente, si rinnovano solo i termini: l’inclusività? C’era già, la chiamavamo Amicizia ed Accoglienza. La Sostenibilità? C’era già, si chiamava Accortezza, cioè fare attenzione alle persone ed alle cose. Lo Smart City concept ? C’era eccome e si chiamava senso della Collettività. In un incedere di Notizie, Commenti, Battute, Canzoni e Musica cerchiamo di presentare la vecchia Milano ai nuovi Milanesi e viceversa”, dice. Enrico Bertolino riesce sempre a offrire al suo pubblico una riflessione ironica e brillante sulle contraddizioni della società contemporanea attraverso un format teatrale, l’instant theatre che negli anni ha dato vita a spettacoli sempre diversi unendo attualità, satira e improvvisazione. Con lui sul palco anche tre musicisti che arricchiranno la narrazione di sonorità suggestive: Tiziano Cannas al pianoforte, Roberto Dibitonto alle percussioni e sax e Raffaele Kohler alla tromba.

