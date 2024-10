Diretto da Mauro Simone, è in programmazione dal 10 ottobre all'11 gennaio 2025

È stata presentata mercoledì la nuova versione italiana del musical ‘La febbre del sabato sera‘, che sarà in scena in questa stagione solo a Milano, dal 10 ottobre 2024 all’11 gennaio 2025 al Teatro Nazionale. È prevista anche una replica speciale il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Con il patrocinio di Italiana Assicurazioni, main sponsor del Teatro Nazionale di Milano, la nuova versione italiana di Compagnia della Rancia, su licenza di Broadway Licensing, è diretta da Mauro Simone ed è ispirata al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti. La regia di Mauro Simone, che prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dall’indimenticabile piano-sequenza di apertura con un giovanissimo John Travolta per le strade di Brooklyn, restituirà a teatro freschezza e attualità alla storia dell’italo-americano Anthony (Tony) Manero che ha infiammato una generazione.

Ventuno performer per le hit dei Bee Gees

Sul palcoscenico, 21 performer daranno vita alle leggendarie hit dei Bee Gees, da Stayin’ Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love. Il testo e le liriche di alcune canzoni sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre i brani che animano le scene ambientate alla 2001 Odissey verranno interpretati in inglese e trasformeranno il Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni in una sfavillante discoteca. I ruoli dei protagonisti sono affidati a Simone Sassudelli (Tony Manero) e Gaia Soprano (Stephanie Mangano). La regia di Mauro Simone si è avvalsa delle trascinanti coreografie di Chris Baldock (coadiuvato da Giorgio Camandona come assistente) e della direzione musicale di Andrea Calandrini che ha valorizzato, insieme alla vocal coach Elena Nieri e al disegno sonoro di Armando Vertullo, voci soliste e cori in brani tanto iconici quanto impegnativi. Grazie a un serrato confronto tecnico-artistico sin dai primi momenti della fase di ideazione, hanno contribuito inoltre a dare vita allo spettacolo le scenografie disegnate da Lele Moreschi (con Ludovico Gandellini assistente), in grado di ricreare con fluidità, veridicità e attenzione ai dettagli gli ambienti interni più tradizionali così come quello, futuristico e coinvolgente, della 2001 Odissey, dove il disegno luci di Francesco Vignati esplode in un caleidoscopio di colori.

Forte (Stage Entertainment Italy): “Show per ogni tipo di pubblico”

I costumi di Riccardo Sgaramella (con Caterina Villa assistente) hanno preso ispirazione dagli elementi tradizionali del film così come da una ricerca sulle tendenze anni ’70, ancora attualissime in termini di forme, tessuti e colori, e contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi e a sottolinearne l’andamento emotivo. “Uno show che ha come caratteristica principale quella di attrarre ogni tipo di pubblico. – dichiara Matteo Forte, Managing Director di Stage Entertainment Italy – Per dirla con il linguaggio moderno, con la Compagnia della Rancia, si è puntato su uno spettacolo in grado di coinvolgere boomer e millennial grazie a quell’alchimia basata su musica, trama e protagonisti che hanno fatto della febbre del sabato sera prima un film e poi un musical davvero unico e inimitabile nel suo genere. L’obiettivo, dunque, è proprio quello di portare a teatro generazioni diverse cercando, impresa tutt’altro che scontata, di farle divertire, ballare e cantare insieme”.

