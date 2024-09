Ricavato da una cantina, al suo interno gli attori si esibiscono a pochi passi dal pubblico

Il teatro Oberon, tra i più piccoli della città di Napoli e della Campania, con soli 40 posti a sedere, ha inaugurato la stagione 2024-25 presentando il cartellone. Ricavato da una cantina, ospita compagnie nazionali. Uno spazio culturale dove giovani attori e veterani si esibiscono a pochi passi dal pubblico creando magia e complicità. “Gli spazi off sono molto intimi e non è facile recitarci, a volte è anche più difficile dei teatri grandi in cui la distanza con il pubblico, la cosiddetta quarta parete, fanno da muro. Abbiamo una stagione che va dalla prosa alla commedia e non tocca mai il teatro commerciale, tentiamo la sfida della cultura. In questo luogo c’è senza dubbio qualcosa che palpita, la vicinanza consente di collegare l’emozione dell’attore con quella del pubblico e si crea un momento magico”, ha detto Adriano Fiorillo, attore e regista.

