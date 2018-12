L'Attila di Verdi apre la stagione della Scala. Lungo applauso per Mattarella

di Benedetta Dalla Rovere

In una piazza della Scala blindata da 900 agenti è il giorno di Attila, l'opera di Verdi che apre la stagione del Piermarini. Alla Prima nel palco reale quest'anno siede il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assente nei due anni precedenti per impegni istituzionali. Al suo arrivo l'intero teatro si è alzato in piedi e lo ha accolto con un'ovazione.

Anche all'esterno del teatro, dove gli sono andati incontro il sindaco Giuseppe Sala e il sovrintendente Alxander Pereira, il Capo dello Stato è stato accolto da appalusi e da parole di incoraggiamento di altri spettatori che gli hanno gridato "bravo presidente". Prima di lui sono arrivati al Piermarini per assistere all'opera diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Attilio Fontana, la senatrice a vita Liliana Segre, Fedele Confalonieri, l'ex premier Mario Monti, la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia e il prefetto Renato Saccone.

Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli è uno dei primi ad arrivare in teatro, per accogliere il presidente Mattarella. "Milano è come la prima della classe che dovrebbe passare i compiti agli altri", ha detto il ministro, che stasera segue il primo atto dell'opera alla Scala mentre seguirà il secondo atto nel carcere di San Vittore, che fa parte dei luoghi della città dove viene trasmessa la Prima diffusa.

Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Attilio Fontana, che lega l'opera all'attualità: "Uno dei sogni dei Barbari rimane l'autonomia: al governo non sono arrivati i barbari, ma un gruppo di amministratori con un'esperienza solida che ha dimostrato di saperci fare", ha spiegato il governatore lombardo che si è detto "curioso rispetto all'opera. Potrebbe essere una scoperta. La storia di Attila poi dimostra La forza della donna italiana e la capacità di reagire del nostro Popolo". A chi gli ha chiesto chi è Attila oggi, il presidente ha risposto: "Quando giocavo a pallone ero soprannominato Attila".

Poco dopo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme alla compagna Chiara Bazoli. Anche lui ha paragonato la trama dell'opera all'attualità. "Non c'è un parallelismo tra il governo di Attila e l'attuale governo - ha spiegato Sala -. Attila ha governato a lungo e bisogna capire se questa situazione andrà avanti a lungo o no, magari anche no". Anche la senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata dal presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati, ha fatto un riferimento personale. "Attila io l'ho guardato negli occhi e non è riuscito a fulminarmi - ha detto - e con questo spirito vengo a sentire il mio amato Verdi".

Tra i politici presenti, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e tanti 'big' del mondo dell'imprenditoria e della finanza italiani: dai vertici di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, Gian Maria Gros Pietro, Giovanni Bazoli, al patron della Brembo, Alberto Bombassei. Sono presenti inoltre, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, la presidente di Eni Emma Marcegaglia, Carlo Presenti, Massimo Tononi della Cdp, Carlo Sangalli, il ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Partecipano alla serata anche l'ex ministro della Giustizia, Paola Severino, la presidente dell'Accademia di Brera, Livia Pomodoro, lo chef Davide Oldani, Beatrice Borromeo e il marito Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco. Presenti anche tanti personaggi dello spettacolo, tra cui Carla Fracci, Roberto Bolle e il presentatore Alessandro Cattelan.

Con la lirica e il bel canto, vanno in scena anche le proteste di Cub e centri sociali. Quest'anno, a cinquant'anni dalle contestazioni del 1968, nel mirino del presidio in Piazza della Scala a Milano c'è anche "la legge sulla sicurezza Salvini /Di Maio contro lavoratori, emigranti e immigrati". Fra gli striscioni 'firmati' Cub (Confederazione unitaria di base) uno cita il testo di una canzone, Povera patria, di Franco Battiato "tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni". In piazza della Scala, blindata da una grande presenza di forze dell'ordine, fra i bersagli degli slogan, oltre al dl sicurezza, c'è anche la Tav, che domani porterà in piazza a Torino il movimento che si oppone alla Torino Lione. A poca distanza dal tempio della lirica milanese e internazionale, sulle transenne che delimitano i varchi per i controlli di polizia, campeggia uno striscione che recita: "Contro l'alta velocità. Per la difesa del territorio. Per trasporti di qualità".

Durante la giornata alcuni attivisti del Centro sociale cantiere hanno lanciato uova e verdura contro la sede del Circolo del Giardino dove si terrà la cena di gala dopo la prima. Obiettivo della protesta è il governo Lega-Cinque Stelle. In particolare gli antagonisti chiedono che "i 49 milioni di euro che la Lega ha preso illegalmente vengano spesi a favore delle persone normali. Abbiamo scelto di manifestare qui davanti - spiegano - perché anche il ministro Salvini sarà presente alla cena di gala di questa sera".

Fuori dalla sede del prestigioso circolo milanese gli antagonisti hanno portato anche un carretto di frutta e verdura e hanno gridato slogan contro il ministro dell'Interno e il governo giallo verde. Dopo l'azione simbolica un piccolo corteo composto da una cinquantina di persone ha sfilato per corso Vittorio Emanuele, affollato dai tanti milanesi che si stanno dedicando allo shopping natalizio, e ha raggiunto piazza Duomo per poi percorrere la Galleria accompagnato dalla Banda degli Ottoni a Scoppio.

