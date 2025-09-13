Premio Campiello 2025, Wanda Marasco vince con ‘Di spalle a questo mondo’

La scrittrice napoletana Wanda Marasco ha conquistato la 63ª edizione del Premio Campiello con il suo romanzo ‘Di spalle a questo mondo‘, edito da Neri Pozza. Con 86 preferenze, ha preceduto Fabio Stassi, secondo con Bebelplatz (Sellerio).

Il romanzo vincitore

‘Di spalle a questo mondo‘ è ambientato nella Napoli dell’Ottocento e narra la storia d’amore e follia tra il medico Ferdinando Palasciano e la nobildonna Olga Pavlova Vavilov. Il romanzo è stato finalista anche al Premio Strega 2025 e ha ricevuto il Premio Costa Smeralda nella sezione narrativa.

Chi è Wanda Marasco

Nata a Napoli nel 1953, Wanda Marasco è una scrittrice, poetessa, attrice e regista. Ha studiato filosofia e regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Ha insegnato Lettere a Scampia e ha scritto per il teatro e la poesia. Il suo primo romanzo, L’arciere d’infanzia (2003), le è valso il Premio Bagutta Opera Prima. Nel 2015, con Il genio dell’abbandono, è stata finalista al Premio Strega e il libro è stato portato in scena dal Teatro Stabile di Napoli.

Gli altri riconoscimenti di Marasco

Oltre al Premio Campiello, Marasco ha ricevuto numerosi premi, tra cui: