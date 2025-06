Un imprenditore e la generazione che ballava negli anni '90

Il battito frenetico di un’epoca, di una famiglia e di una generazione che – tra successi e cadute – fanno della notte il loro regno. Sullo sfondo i concerti di emergenti come Ligabue, Fiorello, Jovanotti, gli ultimi giovani senza telefonini, senza internet e senza social network. “Gli anni ’90, un decennio poco raccontato, una generazione che non aveva bisogno di fattori digitali che creassero solitudine, una generazione che quando usciva di casa poteva andare in un luogo e condividere la quotidianità, emotiva e musicale. Dal 2000 in poi tutto è diventato più complicato”. Così ricorda quegli anni Lucio Palazzo, autore di ‘Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta’, libro in uscita il 6 giugno (Castelvecchi Editore, pp. 216 – 18,50 euro). Lucio Palazzo è un giornalista Rai, autore di ‘Porta a Porta’ e ‘Cinque minuti’. In passato ha già pubblicato un libro sulla biografia della band salentina ‘Negramaro, storia di sei ragazzi’ e un volume scritto con Gino Paoli in concomitanza degli 80 anni del cantante dal titolo ‘I semafori rossi non sono Dio’.

“Il nuovo libro nasce da una storia ed è scritto come un romanzo – sottolinea Palazzo – riguarda un imprenditore della provincia di Bari, di Bisceglie esattamente, che nel 1987 va a trovare sua figlia che studia a Londra. Scopre che lei studia poco ma è diventata una pr nei locali notturni londinesi. Lui, imprenditore che organizzava matrimoni e ricevimenti, una sera è portato da sua figlia ad assistere alle notti londinesi dell’Hippodrome dove scoprirà un mondo nuovo e una nuova musica, l’house music che viene da Chicago. Come torna in Puglia, lui Vito Mastrogiacomo, con i figli Leo e Titti, cercherà di fare la stessa cosa, una discoteca a Bisceglie ma la realtà sarà diversa. Troverà resistenza e la malavita locale farà saltare in aria di notte il locale. Che cosa succederà? Lo scoprirete leggendo il libro”.

Mercoledì 11 giugno Alberto Matano e Nunzia De Girolamo terranno a battesimo il romanzo di Lucio Palazzo con la presenza di Titti e Leo Mastrogiacomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata