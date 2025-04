Lo scrittore peruviano si è spento a 89 anni. L'annuncio del figlio: "E' mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia"

Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura, è morto all’età di 89 anni. Lo ha annunciato il figlio. “E’ con profondo dolore che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia”, si legge in una lettera firmata dai figli Alvaro, Gonzalo e Morgana, pubblicata sul profilo X di Alvaro.

It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas LLosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe

— Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025