Pompei, le aragoste pop di Philip Colbert tra le rovine della città antica

Philip Colbert, artista britannico, nato in Scozia e con base a Londra, ha inaugurato la sua prima mostra personale presso gli Scavi Archeologici di Pompei dal titolo “Pop Mithology”. “Per me avere la mia mostra qui a Pompei, nel più importante sito archeologico del mondo è incredibile. Per me Pompei esiste oltre il tempo. E’ una bolla che ingloba l’antichità ma anche la modernità, e per me non poteva esserci posto migliore dove allestire una mostra in cui esplorare il tempo, la metafisica dell’arte2. Ha dichiarato l’artista ai microfoni di LaPresse. “Quand’ero piccolo trovai una moneta romana nei campi della scozia, vicino a dove vivevo – prosegue Colbert – e fu qualcosa che mi aprì la mente rispetto al potere dell’archeologia e di come può ispirare l’arte. Quindi davvero spero che portare la mia arte a Pompei possa ispirare i giovani in merito alla bellezza della storia dell’arte e dell’archeologia”.Pop Mythology, organizzata dal Il Cigno Arte nel il Parco Archeologico di Pompei, rappresenta il prossimo grande progetto di arte pubblica di Colbert e segna un nuovo capitolo nella sua esplorazione della mitologia, della storia e della cultura contemporanea. Oltre a Pompei, dal 28 luglio le opere saranno esposte negli altri siti gestiti dal Parco archeologico: Longola, Boscoreale, Oplontis, Villa San Marco, Villa Arianna e il Real Polverificio Borbonico.