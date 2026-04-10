Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 10 aprile 2026

Ultima ora

Mostre, la galleria ‘The Floor’ celebra l’artista Baldo Diodato

Mostre, la galleria ‘The Floor’ celebra l’artista Baldo Diodato
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Una mostra che celebra Baldo Diodato, visionario artista di origini napoletane, e i suoi oltre sessant’anni di carriera, vissuti tra Napoli, New York e Roma, le cui tracce – le impronte – saranno esposte presso la galleria ‘The Floor’, a Roma, che dedica al maestro l’evento d’inaugurazione della stagione espositiva. Dalla minimal pop-art degli esordi ai frottage museali di Philadelphia, fino ai monumentali sampietrini di metallo: una retrospettiva circolare su uno dei principali artisti italiani delle ultime epoche, che ha attraversato il tempo cercandone il segno, la testimonianza. L’impronta.

Chi è Baldo Diodato

Baldo Diodato è tra gli artisti italiani più interessanti della sua generazione, per la capacità di rileggere la storia architettonica e sociale dei luoghi attraverso un linguaggio plastico di derivazione minimalista. La mostra è una selezione ragionata delle opere dell’artista attraverso i suoi anni di attività, che restituiscono il fulcro della ricerca di questo sperimentatore nomade. Nato a Napoli nel 1938, dove si forma all’Accademia di Belle Arti per poi proseguire i suoi studi all’Accademia Albertina di Torino, dal 1966 ai primi anni Novanta, vive a New York per poi trasferirsi, nel 1992 a Roma. Il confronto con la straordinaria e millenaria storia di Roma risulta di grande ispirazione: il maestro infatti utilizza grandi fogli dall’alluminio per realizzare calchi di sanpietrini e pavimentazioni antiche, attraverso un processo di acquisizione di tracce, anche infinitesimali, lasciate da milioni di persone in transito per le vie e le piazze. Realizza così altorilievi e bassorilievi che sintetizzano ciò che lo ha sempre ossessionato: il valore assoluto della forma. Si basa infatti su un processo creativo che riguarda le metodologie dell’arte pubblica il percorso di Baldo Diodato, che spesso realizza i propri progetti chiedendo la collaborazione attiva delle comunità delle città in cui opera.

Lea Vergine, in occasione della mostra personale dell’artista alla Modern Art Agency di Lucio Amelio a Napoli nel 1966, l’ha definito, non a caso, “un assembleur dei nostri giorni”, aggiungendo che “Diodato è meridionale, sfacciatamente barocco, decorativo, ornamentale. Diodato è uno scenografo capace di mimare, la sagrestia, il cabaret, la vetrina dei grandi magazzini e l’altare, trasformando ironicamente tutto quanto i mass-media e il kitsch veicolano con assillo costante”.

Osservando oggi l’intera ricerca di Diodato emerge una doppia e persistente costante, che congiunge tra loro anche opere concepite a distanza di cinquant’anni e oltre: la pluralità dei materiali, anche industriali, adottati (con l’annessa capacità da eccentrico bricoleur di associarli) e la volontà di riflettere sulla conservazione di oggetti e visioni che rappresentano esempi di resistenza della memoria.

© Riproduzione Riservata