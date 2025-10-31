Fotografia, Matteo Cervone porta ‘We Are Icons’ a The Others Art Fair 2025 a Torino

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, Matteo Cervone è tra i protagonisti della XIV edizione di The Others Art Fair, ospitata presso l’International Training Centre of the ILO (Viale Maestri del Lavoro, 10 – Torino). L’artista partecipa come ospite di RoccaVintage, Stand 18, galleria torinese fondata nel 2016 e dedicata alla fotografia d’arte.

Dopo il successo della personale Semafori. Linguaggio Universale (Ex Fornace, Milano – maggio 2025, con il patrocinio del Comune di Milano), Matteo Cervone porta in fiera ‘We Are Icons‘, a cura di Rosanna Accordino, una selezione di 36 immagini nate da un “esperimento sociale” che ha coinvolto oltre 1200 persone con l’installazione L’Omino Sono Io. Durante la mostra milanese, i visitatori entravano in un set fotografico con un semaforo gigante e una lente di due metri, interpretando liberamente l’omino stilizzato e lo stato d’animo legato ai tre colori. Dalla resistenza iniziale all’entusiasmo collettivo, l’esperimento si è trasformato in un grande momento di condivisione, dando vita a un racconto corale della società contemporanea. A Torino, in occasione di The Others Art Fair, Cervone non riproporrà l’installazione, ma presenterà in mostra le 36 fotografie selezionate, testimonianza dell’esito visivo e umano di quell’esperimento collettivo. We Are Icons segna uno spartiacque nella produzione artistica di Matteo Cervone: da ritrattista e street photographer a creatore di un linguaggio visivo nuovo, in cui i semafori diventano metafore emblematiche, allegoriche e ironiche.