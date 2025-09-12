Milo Manara, il maestro del fumetto compie 80 anni

Il celebre fumettista italiano Milo Manara festeggia oggi i suoi 80 anni. Considerato uno dei maestri del fumetto internazionale, noto per il suo stile elegante e sensuale, Manara ha conquistato lettori di tutto il mondo grazie a opere iconiche che hanno influenzato generazioni di artisti e appassionati. Il suo talento nella narrazione grafica e nella rappresentazione del corpo umano lo ha reso una figura di riferimento nel panorama della narrativa illustrata italiana e internazionale.

Gli auguri di Sergio Mattarella

In occasione del compleanno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al maestro Manara “i suoi auguri più sentiti”, sottolineando il valore culturale del suo lavoro e il contributo dell’artista all’arte italiana nel mondo.

Chi è Milo Manara

Nato nel 1945, Manara ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, sperimentando stili e tecniche che lo hanno portato a collaborare con grandi case editrici e riviste internazionali. Le sue opere spaziano dal fumetto erotico a progetti più legati alla narrativa storica e fantastica, sempre con uno stile riconoscibile e inconfondibile.

Oggi, la sua continua a essere celebrata in mostre, eventi culturali e pubblicazioni, confermando la sua influenza su nuove generazioni di fumettisti. Il suo compleanno non è solo un momento di festa personale, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza del fumetto come forma d’arte e linguaggio universale.