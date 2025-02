La Galleria Borghese di Roma offre un’esperienza insolita per San Valentino, portando i visitatori in un viaggio attraverso i tanti volti dell’amore, incarnato dalla dea Venere. Come parte dell’evento ‘La dea dell’amore: mille volti di Venere’, il museo invita gli amanti dell’arte a scoprire come la dea della bellezza, della sensualità e del desiderio sia stata reinventata nel corso dei secoli. La mostra include la statua di Paolina Borghese di Antonio Canova, che ritrae la sorella minore di Napoleone Bonaparte nelle vesti di una Venere vittoriosa, e il cosiddetto ‘Gabinetto delle Veneri’, una stanza in cui la maggior parte dei dipinti rappresenta Venere e storie legate al suo mito. Fino al 16 febbraio, i visitatori possono immergersi nell’eterno fascino di Venere attraverso l’eccezionale collezione della galleria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata